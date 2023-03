LE DÉFI FOU Sampigny Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse . Le défi fou : 10 heures d’endurance ! 1ère édition ce 1er avril 2023. Départ à 09 heures de Sampigny. Inscription : 10 €. Un départ toutes les heures. Objectif ? Un max de tours. Tour trail : 6,2 km / 210 mètres de dénivelé positif.

Tour marche : 4,7 km / 160 mètres de dénivelé positif. Inscriptions et renseignements : 06.77.78.18.19. Organisé par Sampy’Run. Restauration sur place. +33 6 77 78 18 19 Sampigny

