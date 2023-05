Sampa the Great & Obongjayar | Festival Days Off Philharmonie de Paris, 3 juillet 2023, Paris.

Le lundi 03 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Hybridations et mélanges ultra contemporains avec le chanteur londonien Obongjayar, qui frotte la soul à l’afrobeat de son Nigeria natal, et la rappeuse zambienne Sampa the Great, nouvelle star à l’assaut des frontières entre hip-hop, r’n’b et Zamrock.

1/ Sampa the Great

Née en Zambie et élevée au Botswana, Sampa Tembo a traversé les océans pour étudier la musique et se former au métier d’ingénieure du son. En Californie d’abord, en Australie ensuite, où la jeune femme pose les bases d’une discographie spectaculaire. Ses deux premières mixtapes l’imposent d’emblée comme un talent à suivre, pour qui mélanger hip-hop, soul, jazz, gospel et reggae semble une évidence. The Return, premier véritable album publié en 2019, saisit par sa production ample et le flow puissant de la rappeuse. Affleurent des influences d’Afrique australe, que Sampa the Great incorpore encore davantage dans As Above, So Below en 2022, incroyable creuset où se rencontrent les styles et les langues, les polyrythmies et les harmonies vocales, les invités (Joey Badass ou Angélique Kidjo) et les clins d’œil au Zamrock, mélange de musique traditionnelle zambienne et de rock psychédélique né dans les années 1970.

2/ Obongjayar

Avant même d’être frappé par l’élégance d’une soul aux mille et une nuances, c’est la voix souple, sensuelle et légèrement voilée, qui impressionne en premier lieu sur Some Nights I Dream of Doors, premier album du Londonien Obongjayar. Elle irradie tout au long de ces douze titres où résonnent le meilleur du r’n’b, de l’électro et de l’afrobeat, héritage direct du Nigeria où Steven Umoh, de son vrai nom, est né et a passé les dix-sept premières années de sa vie, avant de s’installer à Londres. Épicentre d’une jeune et bouillonnante scène hip-hop et jazz, la capitale anglaise est le terrain de jeu idéal pour l’artiste : rencontres et amitiés irriguent sa musique au fil des EP et collaborations (notamment avec sa grande amie Little Simz) jusqu’à ce premier album, salué par la critique comme une réussite éblouissante et le véritable coup d’envoi d’une aventure qui s’annonce passionnante.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://daysoff.fr/fr/evenement/26502/sampa-the-great-obongjayar

Philharmonie de Paris