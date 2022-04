Samouraïs, guerriers et esthètes I Visite commentée Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Samouraïs, guerriers et esthètes I Visite commentée Bibliothèque nationale et universitaire Samedi 14 mai, 18h00

Visite commentée de l’exposition “Samouraïs, guerriers et esthètes” par le commissaire.

**Visite commentée de l’exposition Samouraïs, guerriers et esthètes | 11.03.22 > 13.07.22** À partir de 1600, le Japon est en paix et ferme ses frontières. Cette nouvelle donne remet en cause l’utilité et les repères de la caste des samouraïs qui dominait le Japon depuis trois siècles. Le guerrier devient garde du corps ou fonctionnaire, plus utile à l’apparat qu’à tirer réellement le sabre. Dès lors, les arts et la recherche esthétique modifient les codes de sa formation et de son armement. http://www.bnu.fr Free admission, Upon registration Saturday 14 May, 18:00 Visita guiada de la exposición Samuráis, guerreros y estetas | 11.03.22 > 13.07.22

A partir de 1600, Japón está en paz y cierra sus fronteras. Esta nueva situación pone en tela de juicio la utilidad y los puntos de referencia de la casta samurái que dominaba Japón desde hacía tres siglos. El guerrero se convierte en guardaespaldas o funcionario, más útil para el esplendor que para disparar realmente la espada. Desde entonces, las artes y la investigación estética modifican los códigos de su formación y de su armamento. Entrada libre, Previa inscripción Sábado 14 mayo, 18:00 6 place de la République 67000 strasbourg 67000 Strasbourg Grand Est

