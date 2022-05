Samouraï Party 2 : ANNULE – reporté en Octobre Hourtin Hourtin Catégories d’évènement: Gironde

Hourtin

Samouraï Party 2 : ANNULE – reporté en Octobre Hourtin, 28 mai 2022, Hourtin. Samouraï Party 2 : ANNULE – reporté en Octobre Salle des Fêtes 8 Rue de Lachanau Hourtin

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-29 18:30:00 Salle des Fêtes 8 Rue de Lachanau

Hourtin Gironde Hourtin Samedi 28 et dimanche 29 mai – de 11h00 à 18h00

Proposée par la section Ken Ryu de l’USCH Jeux vidéos, demonstartions et initiations : sabre japonais, origami, calligraphie, jardin japonais, Shiat Samedi 28 et dimanche 29 mai – de 11h00 à 18h00

Proposée par la section Ken Ryu de l’USCH Jeux vidéos, demonstartions et initiations : sabre japonais, origami, calligraphie, jardin japonais, Shiat Samedi 28 et dimanche 29 mai – de 11h00 à 18h00

Proposée par la section Ken Ryu de l’USCH Jeux vidéos, demonstartions et initiations : sabre japonais, origami, calligraphie, jardin japonais, Shiat Salle des Fêtes 8 Rue de Lachanau Hourtin

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Hourtin Autres Lieu Hourtin Adresse Salle des Fêtes 8 Rue de Lachanau Ville Hourtin lieuville Salle des Fêtes 8 Rue de Lachanau Hourtin Departement Gironde

Hourtin Hourtin Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hourtin/

Samouraï Party 2 : ANNULE – reporté en Octobre Hourtin 2022-05-28 was last modified: by Samouraï Party 2 : ANNULE – reporté en Octobre Hourtin Hourtin 28 mai 2022 Gironde Hourtin

Hourtin Gironde