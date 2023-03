Portes ouvertes au château Tour Birol Samonac Samonac Catégories d’Évènement: Gironde

Portes ouvertes au château Tour Birol, 1 avril 2023, Samonac Samonac. Portes ouvertes au château Tour Birol 4 passage de la Jaugue Samonac Gironde

2023-04-01 – 2023-04-02 Samonac

Gironde Samonac . 7ème édition de la fête à Tour Birol

Samedi à partir 10h Marché du terroir : délices landais, pain au feu de boi, flammekueches, camembert rôti, bar à huîtres complété par le bar à vins de diverses régions viticoles.

Jeux gonflables, balades en calèche

18h30 Concert du groupe KGB

Dimanche Marché du terroir et sanglier grillé. 7ème édition de la fête à Tour Birol

Dimanche Marché du terroir et sanglier grillé. +33 6 24 88 44 56 château Tour Birol

