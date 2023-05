Week-end Carnet de voyage Aquarelle au fil de l’eau, 23 septembre 2023, Samois-sur-Seine.

Quand l’Aquarelle devient un Art nomade, les stages avec Jeanne Papa deviennent un voyage. Sur deux jours, elle vous emmènera vous balader en bord de Seine et à bord d’une péniche pour réaliser un magnifique carnet de voyage au fil de l’eau….

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-24 . .

Samois-sur-Seine 77920 Seine-et-Marne Île-de-France



When watercolor becomes a nomadic art, the workshops with Jeanne Papa become a journey. Over two days, she will take you for a walk on the banks of the Seine and on board a barge to create a magnificent travel log along the water…

Cuando la acuarela se convierte en un arte nómada, los talleres con Jeanne Papa se convierten en un viaje. Durante dos días, le llevará a pasear por el Sena y a bordo de una gabarra para crear un magnífico diario de viaje por el agua….

Wenn die Aquarellmalerei zu einer nomadischen Kunst wird, werden die Kurse mit Jeanne Papa zu einer Reise. An zwei Tagen nimmt sie Sie mit auf einen Spaziergang am Ufer der Seine und an Bord eines Hausbootes, um ein wunderschönes Reisetagebuch im Laufe des Wassers zu erstellen…

