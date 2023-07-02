Samoëns American Festival – Concert avec Hillbilly Rockers Samoëns Village Samoëns
Samoëns American Festival – Concert avec Hillbilly Rockers Samoëns Village, 2 juillet 2023, Samoëns .
Samoëns ,Haute-Savoie ,
Samoëns American Festival – Concert avec Hillbilly Rockers
Place du Gros Tilleul Samoëns Village Samoëns Haute-Savoie Samoëns Village Place du Gros Tilleul
2023-07-02 16:30:00 16:30:00 – 2023-07-02
Samoëns Village Place du Gros Tilleul
Samoëns
Haute-Savoie
.
Embarquez sur les routes américaines avec les Hillbilly Rockers, groupe cosmopolite de country, nominé cette année au Texas International Country Music Award.
Samoëns Village Place du Gros Tilleul Samoëns
dernière mise à jour : 2023-03-13 par