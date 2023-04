Samoëns American Festival – Pôle mécanique Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Samoëns American Festival – Pôle mécanique, 30 juin 2023, Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns. Samoëns ,Haute-Savoie , Samoëns Samoëns American Festival – Pôle mécanique Parking de l’office de tourisme Samoëns Haute-Savoie

2023-06-30 14:00:00 – 2023-06-30 18:00:00 Samoëns

Haute-Savoie Samoëns . Les belles mécaniques sont à l’honneur avec des expositions de voitures et de motos américaines, des véhicules militaires de la 2nde Guerre Mondiale et un rassemblement exceptionnel de motos WLA-WLC et indian civils et militaires ! infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 Samoëns

dernière mise à jour : 2023-03-21 par Office de Tourisme de Samoëns

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Adresse Parking de l'office de tourisme Samoëns Haute-Savoie Office de Tourisme de Samoëns Ville Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Departement Haute-Savoie Tarif Lieu Ville Samoëns

Samoëns Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samoens office de tourisme de samoens samoens/

Samoëns American Festival – Pôle mécanique 2023-06-30 was last modified: by Samoëns American Festival – Pôle mécanique Samoëns 30 juin 2023 Haute-Savoie Office de Tourisme de Samoëns Parking de l'office de tourisme Samoëns Haute-Savoie Samoëns

Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Haute-Savoie