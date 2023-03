Samoëns American Festival – Danse & Concerts Samoëns Office de Tourisme de Samoëns Samoëns Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Haute-Savoie Samoëns . Le Samoëns American Festival, c’est 3 jours de festivités dans le centre du village avec des Bals et Stages de danse country, new line et catalan mais aussi des concerts de musique country et rockabilly avec des artistes de renom ou de la scène montante. infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 Samoëns

