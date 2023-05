Samoëns American Festival – Concert avec Lilly West Grande Rue Piétonne, 2 juillet 2023, Samoëns.

Cette chanteuse aux multiples talents vous enchantera avec sa guitare et son répertoire de musique country et rock’n’roll..

2023-07-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 . .

Grande Rue Piétonne Pied de la Ville

Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This multi-talented singer will enchant you with her guitar and her repertoire of country and rock’n’roll music.

Esta cantante polifacética le encantará con su guitarra y su repertorio de música country y rock’n’roll.

Diese vielseitig begabte Sängerin wird Sie mit ihrer Gitarre und ihrem Repertoire an Country- und Rock’n’Roll-Musik begeistern.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme de Samoëns