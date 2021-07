Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns Samoëns American Festival (SAF) 2021 – 12ème édition Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns American Festival (SAF) 2021 – 12ème édition
2021-07-08 – 2021-07-11
Samoëns Haute-Savoie

Samoëns Haute-Savoie Samoëns vous propose de venir danser et de vous imprégner de la culture américaine le temps d’un week end, avec des stages de danses, des concerts et bals endiablés, ainsi que des spectacles équestres et mécaniques. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Samoëns
Haute-Savoie