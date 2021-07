Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns Samoëns American Festival – Concert avec Carlton Moody Samoëns Samoëns

Samoëns American Festival – Concert avec Carlton Moody Samoëns, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Samoëns. Samoëns American Festival – Concert avec Carlton Moody 2021-07-10 – 2021-07-10 Samoëns Village Place du Gros Tilleul

Samoëns Haute-Savoie Membre fondateur des Moody Brothers, Carlton Moody a mené ce groupe familial de musique country devant la scène internationale. Durant ces années, le groupe a été nommé deux fois aux »Grammy Awards », et a reçu trois »country music awards ». dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Samoëns Adresse Samoëns Village Place du Gros Tilleul Ville Samoëns lieuville 46.08365#6.72689