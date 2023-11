Présent-e-s ! – 10h pour faire avancer le monde SAMOA – Pôle économique Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

2023-11-23 dans les Halles 1 & 2

Horaire : 10:00

Gratuit : non Inscription à l’événement Inscription à la soirée à partir de 18h dans les Halles 1 & 2

Une journée pour découvrir comment créer un impact positif grâce à la finance solidaire et explorer les clés pour bâtir une société durable et inclusive avec : – un temps pour résoudre les défis des entrepreneurs sociaux de Nantes,- un atelier d’écriture sur les nouveaux récits et sur la solidarité internationale, – une participation à une agora participative autour de la finance solidaire, – une rencontre des acteurs nantais de l’impact et un programme à 360° pour comprendre, s’engager et mobiliser autour de soi en toute convivialité. De 10h à 18h, l’événement est ouvert aux étudiants de 18 à 25 ans :- 10h : Accueil et lancement de la journée- 10h30 : Forum des défis- 12h40 : Déjeuner- 14h – 17h : Ateliers et mur des passages à l’action (3 ateliers de 50 minutes)Passer à l’action : Récit – Atelier écriturfu (makesense)Passer à l’action : Solidarité internationale, démentons les clichés ! – Par le Réseau Pays-de-la-Loire coopération internationale x Maison des citoyens du MondeMur des passages à l’action – Echange avec plusieurs acteurs locaux autour de projets à fort impact A partir de 18h, l’événement est ouvert aux jeunes actifs, de 25 à 35 ans :- 18h : Agora de la finance solidaire (en partenariat avec MAIF) – Un moment pour débattre et construire sa réflexion sur l’utilisation et le pouvoir de l’argent dans le cadre de projets à impact social et environnemental.- 19h30 – 21h : Soirée de célébration et de mise en réseau – Inspiration autour d’un verre pour se rencontrer, échanger et se questionner pour accélérer la transformation durable et inclusive de Nantes. Journée organisée par FAIR et makesense

SAMOA – Pôle économique Île de Nantes Nantes 44200