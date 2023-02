Sammy Decoster – Digital Sauvage + Camille Laily ATELIER-MUSEE DU CHAPEAU, 11 mars 2023, LYON.

Sammy Decoster – Digitale Sauvage « La première fois ne s'oublie pas Dans la famille de Marion, on accueille depuis des années à Dijon des concerts secrets en appartement. Quand Sammy Decoster s'est pointé avec sa guitare, tous deux ne s'attendaient pas, en se disant bonjour entre deux portes, que ce jour était le premier de leur nouvelle vie. Passé par les groupes Ultra Orange et Verone, fondateur de Facteurs Chevaux, Sammy est un cowboy alpin qui a traîné ses guêtres américaines dans une bagnole et s'est garé en Arizona pour enregistrer avec Jim Waters. L'énorme succès de son album Tucumcari l'a propulsé en première partie d'Alain Bashung. Marion, scénographe pour la danse, la musique et le théâtre, formée aux Arts Décos de Paris, aime « le refuge mémoire » autant que « le passé non vécu ». Elle est désormais institutrice heureuse en Isère, au pied du Vercors. Parents de trois bambins qui ont déjà la musique dans le sang, Marion et Sammy attendent leur troisième, un album cette fois-ci, à paraître tout prochainement. Bertrand Belin, qui a écouté les premières chansons, leur a dit qu'elles « sonnaient comme des classiques redécouverts ». Pour la première fois, ils viennent en novembre de les chanter ensemble sur scène, à Salives et dans l'appart de leur rencontre. Sammy rêvait d'écrire ses plus belles chansons pour Marion. « Pour la faire chanter, mettre en avant sa voix, que j'adore, à laquelle j'ai toujours été sensible. » Alors voilà. Leur beau duo s'appelle Digitale Sauvage. Comme la fleur et les chevaux. » Olivier Mouchiquel Concert dans le cadre du Printemps de Poètes ? Atelier-Musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon, 31 rue Martouret 4214à Chapelles-sur-Lyon Concert à 16h30 Possibilité de visiter le musée à 15h aux conditions habituelles Concert organisé avec le soutien de la communauté de communes Forez-Est

ATELIER-MUSEE DU CHAPEAU LYON 31 RUE MARTOURET Loire

Dans la famille de Marion, on accueille depuis des années à Dijon des concerts secrets en appartement. Quand Sammy Decoster s’est pointé avec sa guitare, tous deux ne s’attendaient pas, en se disant bonjour entre deux portes, que ce jour était le premier de leur nouvelle vie. Passé par les groupes Ultra Orange et Verone, fondateur de Facteurs Chevaux, Sammy est un cowboy alpin qui a traîné ses guêtres américaines dans une bagnole et s’est garé en Arizona pour enregistrer avec Jim Waters. L’énorme succès de son album Tucumcari l’a propulsé en première partie d’Alain Bashung. Marion, scénographe pour la danse, la musique et le théâtre, formée aux Arts Décos de Paris, aime « le refuge mémoire » autant que « le passé non vécu ». Elle est désormais institutrice heureuse en Isère, au pied du Vercors.

Parents de trois bambins qui ont déjà la musique dans le sang, Marion et Sammy attendent leur troisième, un album cette fois-ci, à paraître tout prochainement. Bertrand Belin, qui a écouté les premières chansons, leur a dit qu’elles « sonnaient comme des classiques redécouverts ».

Pour la première fois, ils viennent en novembre de les chanter ensemble sur scène, à Salives et dans l’appart de leur rencontre.

Sammy rêvait d’écrire ses plus belles chansons pour Marion. « Pour la faire chanter, mettre en avant sa voix, que j’adore, à laquelle j’ai toujours été sensible. » Alors voilà. Leur beau duo s’appelle Digitale Sauvage. Comme la fleur et les chevaux. » Olivier Mouchiquel

Concert dans le cadre du Printemps de Poètes

Concert à 16h30

Possibilité de visiter le musée à 15h aux conditions habituelles

Concert organisé avec le soutien de la communauté de communes Forez-Est

