Sublimer la matière Samir Mazer, 31 mars 2023, Toulouse.

Samir Mazer vous invite à découvrir les multiples facettes du zellige traditionnel marocain et son approche personnelle à la frontière entre Art & Design et Innovation.

Samir Mazer 5, Rue Viguerie 31300 Toulouse Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Samir Mazer est un artiste qui a gardé des ses études de sculpture une fascination pour la poésie des matières. C’est ainsi que le zellige, carreau de terre cuite millénaire indissociable du patrimoine arabo-andalou, est devenu son principal vecteur d’expression pour créer motifs rythmés et compositions picturales.

En partageant son temps entre son studio de Toulouse et les ateliers de Fes au Maroc, il re-interprete une géométrie abstraite et énigmatique au delà des trajectoires conventionnelles.

L’argile plastique et sensuelle est ainsi questionnée dans sa base de production, une matrice carré de 11 x 11 cm.

Rompre avec les codes traditionnels, jouer avec les formes et les nuances, il expérimente ainsi les infinies combinaisons géométriques et chromatiques tout en préservant la richesse des gestes ancestraux. Il tisse ainsi sa propre histoire et transcende les règles pour faire naitre ses créations contemporaines uniques.

Venez à sa rencontre découvrir son savoir-faire !



