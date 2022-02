Samifati – concert Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Samifati – concert Chamonix-Mont-Blanc, 20 mai 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Samifati – concert Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

2022-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-20 Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Dans le cadre de la 20ème édition du “Printemps Musical” organisé par la MJC de Chamonix. Violon, vidéos-mapping et musique électronique, inspirée par la world et la bass music. Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Samifati – concert Chamonix-Mont-Blanc 2022-05-20 was last modified: by Samifati – concert Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 20 mai 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie