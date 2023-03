Samia Orosemane – Je suis une bouffonne (Paris) LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

SAMIA OROSEMANE
Je suis une bouffonne
Nous vous proposons une soirée exceptionnelle sous le signe de l'humour avec le tout nouveau spectacle de Samia Orosemane, « Je suis une bouffonne ». Après le grand succès de son spectacle « Femme de couleurs ».
Ce nouveau spectacle est une histoire pleine d'aventures, de ses voyages à travers le monde et particulièrement en Afrique, de ses rencontres, ses joies, ses galères, à son envie de grossesse à travers son parcours en PMA.
Elle vous fera rire de situations parfois désespérément drôles.
C'est une véritable artiste, un spectacle à ne pas rater, alors n'hésitez pas une seule seconde.

LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 30 avril 2023, PARIS

Nous vous proposons une soirée exceptionnelle sous le signe de l'humour avec le tout nouveau spectacle de Samia Orosemane, « Je suis une bouffonne ». Après le grand succès de son spectacle « Femme de couleurs ». Ce nouveau spectacle est une histoire pleine d'aventures, de ses voyages à travers le monde et particulièrement en Afrique, de ses rencontres, ses joies, ses galères, à son envie de grossesse à travers son parcours en PMA. Elle vous fera rire de situations parfois désespérément drôles. C'est une véritable artiste, un spectacle à ne pas rater, alors n'hésitez pas une seule seconde.

