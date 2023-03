Samia Orosemane Je suis une bouffonne LE NOUVEAU CAP AULNAY SOUS BOIS Catégories d’Évènement: Aulnay-sous-Bois

Samia Orosemane Je suis une bouffonne LE NOUVEAU CAP, 28 avril 2023, AULNAY SOUS BOIS. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:30. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Comédienne française d'origine tunisienne, elle s'est fait connaitre en 2009 avec son spectacle « Samia et les 40 comiques », depuis, elle sillonne la France, L'Europe et l'Afrique pour donner son spectacle Femme de couleurs. Depuis mars 2022 Samia sort son second spectacle "Je suis une bouffonne" Ce nouveau spectacle est un véritable chef d'œuvre, des voyages à travers le monde et particulièrement en Afrique, de ses aventures avec des centaines de rencontres, ses joies, ses galères, à son envie de grossesse à travers son parcours en PMA.

