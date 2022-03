Samia Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Samia Fontainebleau, 8 mars 2022, Fontainebleau. Samia Théâtre municipal 9, rue dénecourt Fontainebleau

2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-08 Théâtre municipal 9, rue dénecourt

Fontainebleau Seine-et-Marne Fontainebleau EUR Raconter ce destin brisé au printemps d’une vie, c’est espérer que le monde change. Un spectacle incontournable, un récit poignant porté par un ton juste et une parole pudique. theatre.billetterie@fontainebleau.fr +33 1 64 22 26 91 http://www.fontainebleau.fr/epanouissante/un-agenda-culturel-ambitieux-destine-a-tous-les-publics/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-464.html Théâtre municipal 9, rue dénecourt Fontainebleau

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Fontainebleau Adresse Théâtre municipal 9, rue dénecourt Ville Fontainebleau lieuville Théâtre municipal 9, rue dénecourt Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Samia Fontainebleau 2022-03-08 was last modified: by Samia Fontainebleau Fontainebleau 8 mars 2022 Fontainebleau Seine-et-Marne

Fontainebleau Seine-et-Marne