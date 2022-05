SAMIA DE PEKIN, 29 novembre 2022, .

SAMIA DE PEKIN

2022-11-29 – 2022-11-29

Son rêve : représenter son pays, la Somalie, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C’est de cette passion que Samia tirait sa flamboyance et sa force pour survivre dans un pays déchiré par la guerre. Ici, Samia se raconte, dit ses espoirs, son bonheur, la violence machiste du pouvoir, sa fuite, son long voyage illuminé par l’espoir et pourtant sans espoir. En prenant en charge le drame de Samia, c’est celui de centaines de milliers de femmes broyés par la misère et la violence que projette Ponté dans la lumière du théâtre.

Samia, c’est l’histoire d’une jeune athlète somalienne morte de son rêve à 21 ans…

