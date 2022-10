SAMHAIN CELEBRATION : LES ORIGINES D’HALLOWEEN, 29 octobre 2022, .

SAMHAIN CELEBRATION : LES ORIGINES D’HALLOWEEN



2022-10-29 – 2022-10-30

A l’occasion de cette édition spéciale, ce n’est pas un groupe, mais une vingtaine d’artistes exceptionnels qui parrainent l’événement. Ils préparent un spectacle inédit sur l’histoire de Samhain créé spécialement pour l’occasion avec à la direction artistique notre irlandais préféré : Davòg Rynne, musicien, poète et metteur en scène, qui redonnera un sens à cette fête ancestrale, depuis remplacée par Halloween…

Pour Samhain Celebration, Davòg s’entoure de musiciens des musiques du monde (oriental, trad, folk, celtique, médiéval et pagan). Parce qu’à la croisée des mondes, la musique offre un partage illimité et qu’on aime vous faire voyager avec Asterià Karavan, Sitar de Lune, les Fulgurants (Joël Sitbon, Timothée Bougon…), Enzo Giovannini, Esther Gisserot, ainsi que beaucoup de guests et de surprises !

Venez renouer avec les valeurs de nos ancêtres et les racines de la terre. Valorisons le savoir-faire de nos artistes et de nos artisans, ambiance festive et palpitante garantie !

Un événement à partager en famille ou entre amis.

Programme détaillé sur le site internet de l’Usine.

L’Usine à Musique ainsi que son parking se transforme en village médiéval avec des artisans talentueux, des animations, des déambulations, des spectacles de feu, des échassiers avec la Compagnie les vagabondes, et un Bal traditionnel pour contenter tous les danseurs !

dernière mise à jour : 2022-10-21 par