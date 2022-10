Samhain au Château – Weekend d’animations historiques Gizeux, 29 octobre 2022, Gizeux.

Samhain au Château – Weekend d’animations historiques

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre, voyagez dans l’histoire du XVIIIe siècle écossais au Château de Gizeux !

La troupe de reconstitution historique Saor Alba investira les salons et les grands communs pour la

deuxième année consécutive, et plongera les visiteurs dans les traditions des Highlands. Danses, musique, théâtre d’ombres, démonstration d’artisanat, saynètes, conseils de guerre, combats, découverte des kilts et tartans, … De nombreuses animations agrémenteront la visite et émerveilleront petits et grands !

Venez vivre et découvrir les coutumes écossaises lors de la fête traditionnelle de Samhain et restez samedi ou dimanche soir pour participer à la sarabande à la tombée de la nuit !

info@chateaudegizeux.com +33 2 47 96 45 18 https://www.chateaudegizeux.com/accueil.htm

Sarah Hamon

