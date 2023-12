Concert de chants de Noêl Samer, 16 décembre 2023, Samer.

Samer Pas-de-Calais

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16

Beaucoup de chanteurs ont évoqué Noël dans leurs répertoires.

Et si à l’occasion du Marché de Noël, vous veniez fredonner avec nous quelques-uns de ces chants, à la fois traditionnels et populaires ? Pascal, Dominique et Jean-Paul

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France



