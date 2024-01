SAMËLI Carcassonne, jeudi 14 mars 2024.

SAMËLI Carcassonne Aude

Mélissa Marceline, artiste chanteuse, auteure-compositrice, Samëli sur scène, fait partie de ces artistes qui transcendent. Influencée par un père chanteur et musicien, Mélissa baigne depuis son enfance dans l’univers de la musique. Dès l’adolescence, elle foule de nombreuses scènes ouvertes et donne de la voix à travers différents styles musicaux tels que le jazz, la chanson française, la musique du monde ou encore la pop musique. Au fil du temps, sa passion pour la musique s’est transformée en un projet personnel Samëli, anagramme de son prénom, Mélissa. Il porte également une signification profonde. Samëli symbolise le lien qui l’unit à la scène, une connexion intense qu’elle ressent lorsqu’elle est face à un public. Sur scène, Samëli transporte à travers sa voix, ses gestes, son regard, elle a une présence folle qui nous emplit et nous attrape. Une voix puissante chargée d’intensité.

Gratuit sur réservation.

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 21:00:00

fin : 2024-03-14



