**”Samedis spirituels”** ———————— **Promenade dans le jardin spirituel d’Hildegarde de Bingen** ————————————————————- ### À la découverte des harmoniques théologique, anthropologique et cosmologique de sa pensée Trois samedis d’initiation à la vie spirituelle, pour approfondir sa relation à Dieu dans un contexte monastique, en se mettant à l’école de grands théologiens et maîtres spirituels. **de 9h30 à 18h inscription indispensable à** [**[mont-luzin@fsj.fr](mailto:mont-luzin@fsj.fr)**](mailto:mont-luzin@fsj.fr)

Trois samedis d'initiation à la vie spirituelle, pour approfondir sa relation à Dieu dans un contexte monastique, en se mettant à l'école de grands théologiens et maîtres spirituels. Saint-Joseph de Mont-Luzin 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Lissieu

2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T18:00:00;2022-02-05T09:30:00 2022-02-05T18:00:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T18:00:00

