Une après-midi jeux de société à la bibliothèque pour tous : enfants, adolescents et adultes Vous aimez jouer ? Nous aussi ! Ça tombe bien, nous organisons une après-midi jeux une fois par mois. Seul, entre amis ou en famille, venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque. Azul, Bazar bizarre, Imagine, Code Names… et bien d’autres jeux encore vous attendent ! Un moment ludique et de partage à ne pas manquer ! Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

© Bibliothèque Andrée Chedid Après-midi jeux de société

