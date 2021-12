Paris L'Arlequin île de France, Paris Samedis du cinéma allemand: Un amour de Swann L’Arlequin Paris Catégories d’évènement: île de France

Samedis du cinéma allemand: Un amour de Swann L’Arlequin, 22 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 22 janvier 2022

Rejoignez-nous au cinéma le 22 janvier à 11 heures pour la projection du film « Un amour de Swann » de Volker Schlöndorff avec Jeremy Irons, Orella Muti, Alain Delon et Fanny Ardant dans le cadre des Samedis du cinéma allemand !

Auteur œuvre préexistante Marcel Proust. Musique Hans-Werner Henze. En français, sous-titre anglais.

Une journée dans la vie de Charles Swann, riche dilettante prisé par la noblesse et la haute société pour son sens artistique. On le retrouve entouré de la duchesse de Guermantes, de son ami le baron Charlus et bien sûr d'Odette de Crécy, sa grande passion qui le fait courir à travers le tout Paris mondain de la Belle Epoque. Volker Schlöndorff signe ici la première transposition à l'écran d'un fragment de l'œuvre de Marcel Proust, mise à l'honneur par une excellente interprétation. Le film sera projeté en 35 mm. Laissez-vous enchanter !

