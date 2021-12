Paris L'Arlequin île de France, Paris Samedis du cinéma allemand: Petit ange L’Arlequin Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le samedi 26 février 2022

de 11h00 à 13h00

Rejoignez-nous au cinéma le 26 février à 11 heures pour la projection du film « Petit ange » de Helke Messelwitz avec Susanne Lothar, Cezary Pazura, Sophie Rois, Luise Wolfram, Ben Becker, Ulrich Mühe dans le cadre des Samedis du cinéma allemand ! trigger warning / attention, contenu sensible : ce film traite de la fausse couche. Pour certaines personnes, ces sujets peuvent susciter des réactions négatives. S’il vous plaît, soyez attentif si c’est votre cas. VOSTFR. Ramona a la trentaine, vit dans un triste lotissement près de la gare berlinoise d’Ostkreuz et travaille dans une usine de cosmétiques dont elle ne comprend pas les produits. Sa vie insignifiante prend un tournant lorsqu’un jour, sur les marches de la gare, elle tombe sur Andrzej, un contrebandier de cigarettes polonais. De cette rencontre fortuite naît un amour tendre et la jeune femme s’épanouit littéralement lorsqu’elle attend un enfant d’Andrzej. Mais le bonheur ne dure pas. Le choc, la tristesse et l’espoir désespéré poussent celle qui est marquée par le destin à commettre un acte fatal. À l’issu de la projection aura lieu un échange centré sur le cinéma et psychanalyse avec Victor Baudrier, diplômé en études cinématographiques et étudiant en master de psychologie clinique à l’Université Paris-Diderot. Osez vous lancer avec nous dans ce film avec un casting exceptionnel d’acteurs.actrices allemand.e.s de caractère ! Crédits: © Deutsche Kinemathek, Berlin L’Arlequin 76 rue de Rennes Paris 75006 Contact : 0144439230 info-paris@goethe.de http://www.goethe.de/paris Cinéma

