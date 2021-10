Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Samedis des enfants de 5 à 7 ans Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les œuvres du céramiste anglais Richard Slee sont surprenantes et drôles. Pourquoi ? Parce qu’il s’amuse à créer des objets en céramique qui dans la réalité ne le sont pas. Un marteau ou des ciseaux en argile, c’est du jamais vu. A toi d’imaginer un objet qui n’est pas de la céramique. [Inscriptions dès le 4 octobre](https://billetterie-ariana.geneve.ch/content#)

20CHF famille/1enfant // 30 CHF famille/2 enfants)

