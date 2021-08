Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Samedis découverte / À vos masques ! Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 6€ (enfant non métropolitain)4€ (enfant métropolitain)2,5€ (carte blanche)Gratuit pour les adultes accompagnateurs d’enfants de 2 à 4 ans Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). À partir de 4 ans 11h15-12h15 : 4-6 ans15h-16h30 : 7-9 ans Observe les portraits du musée, puis fabrique un masque pour te déguiser en l’un des personnages représentés. Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes

