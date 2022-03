Samedis de Saint-Sauveur – Barthélémy d’Eyck Aix-en-Provence, 9 avril 2022, Aix-en-Provence.

7 7 Barthélémy d’Eyck et l’Annonciation d’Aix (1442-1445)

L’histoire de Barthélemy d’Eyck et du Triptyque de l’Annonciation d’Aix sera racontée à la base de l’œuvre lui-même, des documentation d’archives et des recherches techniques. Le Triptyque de l’Annonciation d’Aix, l’une des œuvres les plus célèbres attribuées à Barthélemy a été créée pour un autel dans la Cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Il se trouve actuellement au musée du Vieil Aix.

