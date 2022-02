Samedis de Juliette Mallemort Mallemort Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mallemort

Samedis de Juliette Mallemort, 26 février 2022, Mallemort. Samedis de Juliette Mallemort

2022-02-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-26 11:30:00 11:30:00

Mallemort Bouches-du-Rhône Mallemort 4 6 «L’autoportrait est comme une trace, un testament, un message que nous

devons regarder sans a priori, en oubliant ce que nous connaissons déjà

de l’artiste. L’autoportrait, tout comme l’autobiographie en littérature, est

l’occasion pour de nombreux artistes de sonder leurs sentiments, leurs émotions,

leur âme. D’observer et d’étudier les effets du temps et du vieillissement, de

questionner leur identité..» Juliette Motte Mallemort

