SAMEDI’CYCLETTE Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

SAMEDI’CYCLETTE Le Croisic, 11 juin 2022, Le Croisic. SAMEDI’CYCLETTE Le Croisic

2022-06-11 – 2022-06-11

Le Croisic Loire-Atlantique Samedi’Cyclette

Samedi 11 juin – entre 10h00 et 12h00 Rallye à vélo sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

Venez découvrir le Croisic tout en pédalant. Musique, petite représentation théâtrale, dégustation et surprises sont au rendez-vous.

Inscription à l’Office de Tourisme (uniquement sur place) ans la limite des places disponibles.

Renseignements au 02 40 23 00 70

Inscription à partir du 25 mai.

Vélo obligatoire

Réduction chez le loueur de vélo du Croisic – Ty Vélo pour les participants sur présentation du billet. Tarifs :

7€ adulte et 5€ (adolescent 12 à 18 ans)

Forfait famille à 16€ (1 couple + 1 ado) Samedi’Cyclette

Samedi 11 juin – entre 10h00 et 12h00 Rallye à vélo sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

Venez découvrir le Croisic tout en pédalant. Musique, petite représentation théâtrale, dégustation et surprises sont au rendez-vous.

Inscription à l’Office de Tourisme (uniquement sur place) ans la limite des places disponibles.

Renseignements au 02 40 23 00 70

Inscription à partir du 25 mai.

Vélo obligatoire

Réduction chez le loueur de vélo du Croisic – Ty Vélo pour les participants sur présentation du billet. Tarifs :

7€ adulte et 5€ (adolescent 12 à 18 ans)

Forfait famille à 16€ (1 couple + 1 ado) Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Croisic Adresse Ville Le Croisic lieuville Le Croisic Departement Loire-Atlantique

Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

SAMEDI’CYCLETTE Le Croisic 2022-06-11 was last modified: by SAMEDI’CYCLETTE Le Croisic Le Croisic 11 juin 2022 Le Croisic Loire-Atlantique

Le Croisic Loire-Atlantique