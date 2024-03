Samedi vert Arbois, samedi 1 juin 2024.

Samedi vert Arbois Jura

Le Samedi Vert, c’est une demie-journée festive, locale et engagée pour découvrir des solutions éco-responsables, manger et boire local, bricoler utile, composter facile, chiner solidaire, et repartir avec des idées plein la tête !

Cette année, on remet les petits plats (recyclés) dans les grands, et on prépare une journée inoubliable sous le signe de… ah bah non, ça on ne vous le dit pas encore

Mais ça va venir… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com

L’événement Samedi vert Arbois a été mis à jour le 2024-02-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA