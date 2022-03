Samedi Thé-chansons Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Etampes

Samedi Thé-chansons Bibliothèque Diane-de-Poitiers, 12 mars 2022, Étampes. Samedi Thé-chansons

Bibliothèque Diane-de-Poitiers, le samedi 12 mars à 16:00

**SAMEDI THE-CHANSONS** Samedi 12 mars 2022 à 16h00, à la bibliothèque Diane-de-Poitiers _Les concerts “Samedis Thé Chansons” s’externalisent hors-les-murs du musée !_ _Rémy Tarrier, s’il dit chanter “pour le vent” ne s’expriment jamais pour du vent. Sa plume a la mélancolie joyeuse : elle nous fait sourire même face à la douleur. Elle pratique le petit pas de côté qui allège le grave par le biais de la fable, de la métaphore, de l’humour gouailleur, poétique et grinçant._ Concert organisé par le Musée Intercommunal. Gratuit. Tout public . Entrée libre.

Gratuit. Tout public . Entrée libre

Les concerts “Samedis Thé Chansons” s’externalisent hors-les-murs du musée ! Bibliothèque Diane-de-Poitiers 4 Rue Sainte Croix, 91150 ETAMPES Étampes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Etampes Autres Lieu Bibliothèque Diane-de-Poitiers Adresse 4 Rue Sainte Croix, 91150 ETAMPES Ville Étampes lieuville Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Departement Essonne

Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etampes/

Samedi Thé-chansons Bibliothèque Diane-de-Poitiers 2022-03-12 was last modified: by Samedi Thé-chansons Bibliothèque Diane-de-Poitiers Bibliothèque Diane-de-Poitiers 12 mars 2022 Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Étampes

Étampes Essonne