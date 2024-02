Samedi soir en famille Espace Culturel Les Arcades Créon, samedi 17 février 2024.

Samedi soir en famille Espace Culturel Les Arcades Créon Gironde

Comme chaque année, la Cabane à Projets, la bibliothèque de Créon, la ludothèque Kaléidoscope et le Cinéma Max Linder s’associent pour vous proposer une soirée sympathique et conviviale, adaptée aux petits et aux grands. Rendez-vous à l’espace culturel de Créon le samedi soir en famille, le 17 février dès 17 h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17 22:30:00

Espace Culturel Les Arcades 3 Rue Montesquieu

Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lacabaneaprojets.fr

