Le Temps des Cerises, le samedi 11 décembre à 14:00

Découvrir, expérimenter, apprendre, s’amuser, tel est le programme de ces samedis consacrés à la science. Des thématiques en lien avec la programmation qui permettront aux petits et grands d’en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Dure : env 1h30

Sur réservation.

A partir de 8 ans. Atelier scientifique Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T15:30:00

