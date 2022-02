Samedi ré’créa Parc Brondeloire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Samedi ré’créa Parc Brondeloire, 5 mars 2022, Roubaix. Samedi ré’créa

Parc Brondeloire, le samedi 5 mars à 11:30

Rencontrer des amis, des voisins, des acteurs sociaux tout cela en s’amusant. Châteaux gonflables, Jeu de table ainsi qu’un trampoline géant seront proposés à l’ensemble des enfants. Une petite restauration sera prévue sur place. La recette servira à l’organisation des prochaines actions. À noter que s’il y a des intempéries l’évènement aura lieu à la salle gernigon rue de l’Epeule.

Entrée libre , gratuite pour tous

Le samedi ré’créa est un évènement festif qui vise à rassembler les habitants, redynamiser le quartier. Parc Brondeloire 38 Rue du Brondeloire Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T11:30:00 2022-03-05T18:00:00

