« Samedi qui sauve » Mairie Paris Centre Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Samedi qui sauve » Mairie Paris Centre, 2 avril 2022, Paris. « Samedi qui sauve »

le samedi 2 avril à Mairie Paris Centre

Le samedi 2 avril, formez vous gratuitement aux gestes de premiers secours à la Mairie de Paris Centre. « Samedi qui sauve », une opération dans le cadre de « Paris qui sauve », se déroulera le samedi 2 avril dans les 17 mairies d’arrondissement, ainsi que le parvis de l’Hôtel de Ville. Les parisiennes et parisiens peuvent venir se former gratuitement dès 10 ans aux gestes de premiers secours, de 10h à 18h. Apprenez gratuitement les gestes de premiers secours à la Mairie de Paris Centre Mairie Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris Quartier des Enfants-Rouges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-02T13:30:00 2022-04-02T15:30:00;2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mairie Paris Centre Adresse 2 rue Eugène Spuller Ville Paris lieuville Mairie Paris Centre Paris

Mairie Paris Centre Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Samedi qui sauve » Mairie Paris Centre 2022-04-02 was last modified: by « Samedi qui sauve » Mairie Paris Centre Mairie Paris Centre 2 avril 2022 Mairie Paris Centre Paris Paris

Paris