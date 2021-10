Samedi portuaire : Le port dans tous ces états Le Havre, 23 octobre 2021, Le Havre.

Samedi portuaire : Le port dans tous ces états 2021-10-23 15:00:00 – 2021-10-23

Le Havre Seine-Maritime

Cette visite guidée vous emmène dans différents points du port intérieur et de l’interface ville-port. Elle permet d’avoir une première vision d’ensemble de l’éco-système portuaire, de ses infrastructures, de ses activités et de ses chaînes logistiques. Cela apporte une compréhension des liens fondamentaux entre port de commerce, industrie, territoire et usagers et ainsi, comprendre les interactions et liens avec l’économie mondiale.

Cette visite s’effectue en car.

La visite débute à 15h, au départ du LH Port Center.

Durée : 1h30

Réservations obligatoire et paiement en ligne.

Tarif unique : 7€ par personne.

+33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/visitez-le-port-pendant-les-vacances-scolaires/

