Samedi Polar avec Doud’éditions Troyes, samedi 23 mars 2024.

Patrick Drouot, fondateur de Doud’Editions et lui-même auteur, nous présentera les ouvrages de la maison d’édition amateur de faits divers (contemporains ou historiques) avec une forte valeur ajoutée locale, vous découvrirez un catalogue riche et varié.



L’occasion également de vous présenter les deux nouvelles parutions



> Le Musée des Horreurs, par Patrick Drouot

Inspiré par l’affaire des disparues de l’Yonne, et d’autres affaires similaires, dans une chronologie s’étalant de 1975 aux années 2000, Patrick Drouot retrace le parcours d’Emile Louis qui viola et tua des jeunes filles déficientes mentales, échappant de nombreuses années à la justice grâce aux multiples dysfonctionnements des systèmes judiciaires et de protection de l’enfance, mettant en relief les torts d’une société hypocrite. Un roman documenté qui analyse en profondeur un fait divers qui défraya la chronique pendant de nombreuses années. Dans la collection Dérapages, pour public averti.



> Sous nos pas le néant, par Françoise Grenier Droesch

Dans un recueil de nouvelles aux frontières du réel, l’auteure nous entraîne dans les méandres de nos cauchemars, si réalistes et pourtant loin de tout repère. Téméraire ou prudent, entrouvrez la porte ou regardez par le trou de la serrure, mais ne les laissez pas s’échapper ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Maison de la Presse

Troyes 10000 Aube Grand Est maison-de-la-presse-troyes@orange.fr

