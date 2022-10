Samedi Piétons Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-11-05 10:00:00 – 2022-11-05 18:00:00

Hautes-Pyrnes Chaque 1er samedi du mois, le centre-ville devient piéton : Venez déambuler dans les rues en toute tranquillité !

Et s’il fait beau, c’est le Grand déballage des commerçants proposé par l’association des commerçants Tellement Tarbes ! > Centre piéton : rue Foch, de la place de Verdun à la rue François Mousis, rue de Gonnès entre la Halle Brauhauban et la rue Foch, rue Brauhauban piétonne. Au programme : On fête Halloween !

– Décorations gonflables géantes

– Structure gonflable

– Photo call

– Atelier pâtisserie

– Atelier maquillage

– Atelier sculpture sur ballon

– 2 Zombis en déambulation pour distribution Pour se garer aux abords : trop facile !

> Une heure gratuite sur tout le stationnement de surface (comme le reste de la semaine)

> Gratuité du stationnement de surface le samedi après-midi (à partir de midi)

> NOUVEAUTÉ : Gratuité du parking Brauhauban le samedi après-midi (de 13h à 19h) A noter également la présence des vélos et voitures électriques en libre-service de TLP Mobilités, accessibles depuis Brauhauban et Marcadieu. contact@tellement-tarbes.com +33 7 77 36 49 14 http://www.tellement-tarbes.com/ au centre-ville TARBES Tarbes

