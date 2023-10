Samedi Party ! à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 14h00 à 17h00

.Public enfants adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans. gratuit

Gratuit sur réservation

De l’art et des jeux à tous les étages !

La désormais légendaire Samedi Party revient cet automne et propose aux petit·es et grand·es de customiser de la vaisselle vintage, d’explorer l’exposition d’Issy Wood à travers une mystérieuse enquête et d’expérimenter les objets par les sons grâce à un atelier sonore imaginé par l’artiste Tarek Atoui !

Samedi 18 novembre à partir de 14H, l’atelier sonore de Tarek Atoui se poursuit au Musée national de Céramique, à Sèvres.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

© Martin Argyroglo