La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 15 janvier 2022 à 14:00

Atelier – Danse Avec l’association La Malle aux artistes Embarquez pour un voyage au travers de l’Europe de l’est et plus particulièrement en Russie où les Tziganes se sont arrêtés. Le rythme, les tchitchotkis (pas « brossé ») et les mouvements de jupes seront votre principale source de travail. Tout public, dès 16 ans — Prochains ateliers : >Samedi 12 février : samba de carnaval >Samedi 26 mars : danse rock Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T16:00:00

