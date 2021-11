ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt SAMEDI ON DANSE ! SAMBA DE CARNABAL La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Cet hiver, l’Association Abraço vous amène à l’autre bout du monde, où il fait chaud et où tout le monde s’échauffe pour mardi gras car là-bas au Brésil, c’est la grande fête de carnaval qui arrive. À La Commanderie, nous vous invitons à vous enflammer aussi ! Sarah Lima et Kedra Cruz partagent cette chaleureuse culture et vous apprennent quelques pas de samba de carnaval. Prochain stage « Samedi on danse » : >samedi 26 mars – danse rock Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Stage – Danse Avec l’association Abraço La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T16:00:00

