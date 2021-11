ELANCOURT La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Élancourt SAMEDI ON DANSE ! DANSE ROCK La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

SAMEDI ON DANSE ! DANSE ROCK La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 mars 2022, ELANCOURT. SAMEDI ON DANSE ! DANSE ROCK

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 26 mars 2022 à 14:00

Après un très bref historique sur la danse rock, vous apprendrez les pas de base et quelques enchaînements ponctués de nombreuses pratiques. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

Stage – Danse Avec l’association Kdanse La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT