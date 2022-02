Samedi Ludo Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons Catégories d’évènement: Corrèze

Égletons Corrèze Bibliothèque Municipale Égletons Corrèze Égletons Dans le cadre du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP), la Commune d’Égletons portera en 2022 une nouvelle action destinée à favoriser le lien parent/enfant. Un atelier autour des jeux de société sera proposé mensuellement à la Bibliothèque Municipale, à partir du 5 mars : les samedis ludo. L’objectif de cet atelier est simple : partager avec ses enfants et amis un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société ! Gratuit. 10h-12h. Renseignements au 05 55 93 99 92. +33 5 55 93 99 92 Bibliothèque Municipale Égletons Égletons

