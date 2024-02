SAMEDI LIBRE EN FORÊT Route de Nantes Loireauxence, samedi 17 février 2024.

Un samedi par mois la forêt est ouverte entre 10h et 12h !

Un accueil pour les enfants et les parents.

Simplicité, rencontre et partage, venez passer du temps en famille dans les bois et laissez libre court à vos envies et votre imagination !

Maxime PETITEAU, éducateur de jeunes enfants et animateur des “Mômes en Nature” vous accueille chaque semaine pour des demi-journées dans la nature.

Inscriptions obligatoires, prix libre. .

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Route de Nantes Parc de l’IME SESSAD Alexis Ricordeau

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire maxime.petiteau@mailoo.org

