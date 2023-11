Samedi lectures Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 06 janvier 2024

de 10h30 à 11h30

Public adolescents adultes. gratuit

Les bibliothécaires vous lisent leurs derniers coups de cœur dans une ambiance conviviale. Venez partager ce moment avec nous ! Depuis quelques éditions, cette animation est aussi participative : venez vous aussi lire vos textes préférés, qu’il s’agisse de romans récents, de classiques ou de documentaires. (5 minutes maximum par texte) Samedi 6 janvier à 10h30 Salle d’animation (niveau +1) Public ado-adulte Entrée libre Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

