Samedi gourmand : Le car à pizz’ouille Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Samedi gourmand : Le car à pizz’ouille Aix-en-Provence, 9 avril 2022, Aix-en-Provence. Samedi gourmand : Le car à pizz’ouille Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

2022-04-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-09 23:00:00 23:00:00 Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence De l’afrobeats en passant par le RNB, l’électro ou le Hip-hop il y en aura pour tous les goûts !

Et en parlant de goûts, pour vous mettre en joie, le foodtruck Le Car à Pizz’ouille vous préparera des pizzas incroyables pour manger avec des bières incroyables ! Alors Cervoise, Triple ou Sainte Victoire, cela dépendra juste de votre pizz’ouille DJ Fluff & Aïoli seront la pour vous faire danser event@aquaemaltae.com +33 9 72 88 37 91 http://www.aquaemaltae.com/ De l’afrobeats en passant par le RNB, l’électro ou le Hip-hop il y en aura pour tous les goûts !

Et en parlant de goûts, pour vous mettre en joie, le foodtruck Le Car à Pizz’ouille vous préparera des pizzas incroyables pour manger avec des bières incroyables ! Alors Cervoise, Triple ou Sainte Victoire, cela dépendra juste de votre pizz’ouille Rue De l’Ancienne Minoterie Aquae Maltae – Brasserie de Provence Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Rue De l'Ancienne Minoterie Aquae Maltae - Brasserie de Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Rue De l'Ancienne Minoterie Aquae Maltae - Brasserie de Provence Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Samedi gourmand : Le car à pizz’ouille Aix-en-Provence 2022-04-09 was last modified: by Samedi gourmand : Le car à pizz’ouille Aix-en-Provence Aix-en-Provence 9 avril 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône